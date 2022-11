Città di Castello, anziano trova la strada chiusa per la fiera di San Florido e si perde: soccorso dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Citerna a seguito di una segnalazione pervenuta al 112 di una persona anziana in difficoltà, sono intervenuti in a Città di Castello nei pressi della località Brozzo, dove era presente l’uomo che aveva richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, accompagnato da un anziano.

La richiesta di intervento riguardava proprio quest’ultimo, uscito dalla propria abitazione in bicicletta, probabilmente a causa delle strade chiuse per le fiere di San Florido, non ritrovando la strada di casa, all’imbrunire si era ritrovato su una strada imbrecciata nei pressi del fiume Tevere, senza capire dove si trovasse. Peraltro l’anziano nella concitazione del frangente, aveva smarrito il proprio cellulare, venendo quindi soccorso da una persona del posto, che aveva avvisato i Carabinieri della presenza di una persona in difficoltà.

Sincerati del buono stato di salute dell’anziano, i Carabinieri sono rapidamente risaliti all’indirizzo della sua abitazione, riaccompagnandolo quindi a casa.