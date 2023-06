Altotevere, un 42enne del posto si gioca definitivamente la patente e dovrà pagare una maxi multa

Mentre erano impegnati nel quotidiano pattugliamento del territorio, gli agenti della Polizia del Commissariato di Città di Castello hanno fermato ad Umbertide, nelle vicinanze della stazione ferroviaria, un veicolo sospetto con a bordo un uomo di 43 anni. Il conducente, alla richiesta degli agenti della Squadra Volante di esibire la patente, ha dichiarato di averla dimenticata nella propria abitazione. Dopo aver fornito le proprie generalità, gli operatori hanno constatato che, dalle verifiche, emergeva a suo carico un provvedimento della Prefettura di revoca della patente, emesso nel 2021.

Inoltre, i poliziotti hanno appurato che il 43enne, nonostante la revoca, era stato fermato altre due volte – nel 2021 e nel 2023 – alla guida, incurante del provvedimento. Per questi motivi, gli agenti lo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di guida senza patente, previsto dall’articolo 116 del Codice della Strada, reiterato nel biennio, con contestuale sanzione pecuniaria di 5.100 euro e il relativo sequestro amministrativo del veicolo. Oltre al conducente, è stata anche sanzionata la proprietaria del veicolo per incauto affidamento del veicolo.