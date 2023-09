Altotevere, quando i lavori sono veloci: con 7 giorni di anticipo riapre la strada provinciale di M.S.M Tiberina

Riapre al traffico la Strada provinciale 103 di Monte Santa Maria Tiberina, all’altezza dei ponti nei vocaboli Bianchi e Ricastelli, sul primo tratto. La decisione della Provincia di Perugia arriva con oltre una settimana di anticipo rispetto alla iniziale previsione del 4 ottobre, quale termine per eseguire i lavori di ripristino delle condizioni di integrità strutturale dei due ponti e messa in sicurezza dei manufatti con adeguamento normativo delle barriere di sicurezza. L’investimento ha avuto un importo di circa 700 mila euro.

Soddisfatta la sindaca di Monte Santa Maria Tiberina, Letizia Michelini che ha tenuto a sottolineare come “Sono stati mesi di collaborazione sinergica tra Provincia, Comune e ditta esecutrice dei lavori. Quest'ultima, come promesso, ha lavorato senza sosta per restituirci in tempi record la riapertura della strada provinciale e la messa in sicurezza di due ponti strategici per il nostro territorio”.

“Con l’esecuzione dei lavori sui ponti – commenta il consigliere provinciale con delega alla Viabilità Moreno Landrini - continua l’intensa attività della Provincia in tutto il vasto territorio di competenza per migliorare e mettere in sicurezza la rete viaria”.