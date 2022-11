Altotevere: giornata “Orange the world”, i carabinieri parlano agli studenti

Anche l’Arma dei Carabinieri, che tra le vare attività svolte quotidianamente persegue anche fini di alto valore istituzionale, quali attività informative su problematiche di particolare interesse, ha aderito alle iniziative promosse nell’ambito della giornata “Orange the World”, per il contrasto alla violenza di genere.

Nella mattinata di giovedì e di venerdì (il 24 ed il 25 noembre), il comandante della compagnia carabinieri di Città di Castello, maggiore Giovanni Palermo, affiancato dai rispettivi comandanti di stazione, si è recato all’istituto superiore Baldelli-Cavallotti e allistituto superiore Leonardo da Vinci di Umbertide, dove ha incontrato alcuni studenti affrontando la delicatissima tematica della violenza di genere che colpisce prevalentemente le donne in qualsiasi fascia età.

i miltiari hanno affrontato il delicato argomento spiegando cosa si intende per “violenza di genere”, che va dai veri e propri episodi di violenza fisica a casi di violenza psicologica, più subdola ma non meno pericolosa e dannosa, illustrando tutti i mezzi a diposizione delle autorità per tutelare le categorie più colpite, nella maggior parte donne all’interno di relazioni stabili, spiegando loro anche come procedere e a chi rivolgersi in caso di necessita.

I carabinieri, alla fine dell'incontro, hanno anche distribuito del materiale informativo con numeri di telefono utili e prassi comportamentali da porre in essere non appena vengano ravvisate situazioni di potenziale pericolo, auspicando la massima diffusione possibile all’interno degli istituti