Altotevere, ecco gli appuntamenti per il Primo Maggio

Torna la festa di lavoratrici e lavoratori per il Primo Maggio in piazza dopo due anni di stop a causa del Covid.

Due gli appuntamenti in programma in Altotevere nel pomeriggio: a Umbertide l’appuntamento è alle ore 15.30 in piazza Gramsci, dove si concentrerà il corteo organizzato da Cgil, Cisl e Uil che attraverserà via Garibaldi, piazza Mazzini, fino a piazza del Mercato. Qui il comizio finale e la musica della banda della città di Umbertide. Insieme alle lavoratrici e ai lavoratori, con i sindacati sfileranno, come da tradizione, mezzi agricoli e industriali.

A Città di Castello invece l’appuntamento è al teatro degli Illuminati a partire dalle 18 .con la Tiferno Blues Band