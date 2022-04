Altotevere, incidente mortale sulla E45: domani l'ultimo saluto a Geremia Rubechi

Si terranno domani (mercoledì 13 aprile) nella chiesa della Collegiata di Pieve Santo Stefano, alle 15,30 i funerali di Geremia Rubechi, il settantanovenne che sabato pomeriggio ha perso la vita in un drammatico incidente lungo la E45.

Rubechi era a bordo della sua Opel e si stava dirigendo in direzione nord, verso Pieve Santo Stefano dove abitava. Arrivato all'altezza della frazione Madonnuccia di Pieve Santo Stefano, al cambio di carreggiata per lavori in corso, l'auto avrebbe sbattuto sul new jersey divisorio e si era impennata, ribaltandosi e scontrandosi nella corsia opposta contro una Peugeot ''206'' con a bordo una donna di 47 anni, residente ad Assisi, e un uomo, un quarantottenne folignate, di ritorno in Umbria. Un impatto tremendo. Quando i soccorritori sono arrivati per estrarlo dalle lamiere, Geremia Rubechi era già morto.

Gravi le ferite riportate dalla donna, che è stata trasportata in elicottero all'ospedale ''Le Scotte'' di Siena, dove è ancora ricoverata. L'uomo, invece, dopo un paio di giorni, è stato dimesso.

La polizia stradale, subito arrivata sul posto, è ancora alle prese con l'indagine per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto in cui l'uomo ha perso le vita.