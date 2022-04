Altotevere, drammatico incidente sulla E45: ancora sconvolta la comunità per il decesso di Rubechi

Una intera comunità ancora incredula per il decesso di Geremia Rubechi, il pensionato di 79 anni di Pieve Santo Stefano rimasto coinvolto nell'incidente avvenuto sabato pomeriggio lungo la E45 fra le uscite di Madonnuccia e Pieve Santo Stefano.

Nelle prossime ore il magistrato della procura di Arezzo darà il via libera per la riconsegna del corpo dell'uomo ai familiari.

I due feriti umbri, un uomo e una donna di 47 anni residenti a Foligno e Assisi, sono entrambi ricoverati in prognosi riservata all'ospedale ''Le Scotte'' di Siena, ma non sono in pericolo di vita.

Gli agenti della polizia stradale di Città di Castello, coordinati dal comandante Lucio Stazi, stanno proseguendo le indagini per capire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Secondo una prima e parziale ricostruzione, infatti, pare che Rubechi mentre era alla guida della sua auto, una Opel ''Meriva'' al cambio di carreggiata per lavori in corso, avrebbe colpito il new jersey divisorio e sarebbe è impennata, volando e ribaltandosi, scontrandosi nella corsia opposta contro una Peugeot ''206'' con a bordo una coppia di artisti di ritorno in Umbria. Un impatto tremendo, che non ha lasciato scampo a Rubechi, deceduto sul colpo.

''Era mio suocero è ancora era brillante e molto bravo alla guida …'' ha commentato il marito della figlia nei social, stravolto dal dolore causato dal decesso.

''Quest'uomo è un esempio e tutto poteva succedergli tranne questa terribile tragedia, esperto alla guida nella sua vita lavorativa, umile, lavoratore. E di riflessi ne aveva da vendere:viveva per la sua famiglia. I due ragazzi mi spezzano il cuore...'' è stato uno dei commenti nei social.