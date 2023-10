La Stradale lancia controlli a tappeto sulle strade principali: due patenti ritirate e multe pesanti. Occhio al prossimo fine settimana

Un fine di settimana di controlli sulle maggiori strade del territorio dell'Altotevere e sulla E45 da parte della Polizia Stradale: su 32 conducenti ispezionati solo in due - segno di grande responsabilità di chi si mette alla guida - sono stati costretti, dopo l'esame all'etilometro, a consegnare la propria patente. Mentre un terzo automobilista trovato alla guida con tasso alcolemico inferiore agli 0,8 g/l è stato sanzionato amministrativamente ma senza perdere per mesi la possibilità di mettersi alla guida. La Stradale ha scoperto e sanzionato pesantemente un ragazzo del luogo sorpreso alla guida senza la prevista revisione periodica del mezzo: oltre alla multa di 800 euro, è stata disposta anche la sospensione della carta di circolazione dell'auto. Denunciato per ubriachezza molesta un 21enne che al centro di Città di Castello ha creato il caos e insultato gli agenti. La Polizia stradale ha annunciato un altro giro di vite sulle strade anche per il prossimo fine settimana.