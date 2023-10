IN BREVE | Altotevere, rischio incidenti nella notte a causa di un animale morto

Una carcassa di un grosso animale al centro della carreggiata di una strada di periferia è stato al centro di diverse chiamate di automobilisti che hanno evitato l'impatto. Il pericolo era in corso alle 23 in zona Vocabolo Popolo a Città di Castello. Gli agenti della Squadra Volante sono immediatamente intervenuti per effettuare verifiche e mettere in sicurezza la strada. Insieme agli agenti anche il servizio sanitario che ha effettuato la rimozione della carcassa.

"L’intervento degli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Città di Castello, giunti immediatamente sul posto, ha consentito di mettere in sicurezza la carreggiata, a tutela di tutti gli utenti della strada, esposti ad un oggettivo pericolo in ore notturne, potendo a loro volta rimanere coinvolti in una rovinosa collisione": si legge nella nota della Polizia.