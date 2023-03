Alto Tevere, GB Software cerca giovani informatici e Zefiro li forma

“Non riusciamo a reperire personale, in particolar modo tecnici programmatori, progettisti di software, web designer & content creator, sistemisti informatici, tecnici marketing e delle vendite. Questa problematica si sta facendo sempre più pressante perché abbiamo veramente bisogno di ulteriore giovani forze e in questo momento siamo un po’ a corto”. A parlare è Daniele Bagiacchi, titolare della GB Software Spa, azienda di Montone specializzata nella produzione di software e applicazioni informatiche, che conta oggi circa settanta dipendenti. Una software house che negli ultimi anni ha registrato una forte crescita tant’è che, per sostenerla, nel 2020 ha dovuto realizzare una nuova, più ampia e moderna sede nei pressi dell’uscita di Montone della E45. Proprio qui, nella giornata di martedì 21 marzo, si è tenuto un incontro tra lo stesso Bagiacchi, Christian e Marcello Simonelli, titolari dell’agenzia formativa e per il lavoro Zefiro, e gli studenti delle classi quinte a indirizzo informatico degli istituti scolastici ‘Cassata-Gattapone’ di Gubbio e ‘Leonardo Da Vinci’ di Umbertide. Il motivo di questo incontro è stato proprio quello illustrato da Bagiacchi: la difficoltà di trovare tecnici, problema, tra l’altro, comune a tutte le imprese del settore Ict (Tecnologie dell’informazione e della comunicazione). Da qui, tramite l’agenzia Zefiro, l’idea di proporre agli studenti che stanno per terminare le superiori, ma non solo, dei corsi professionalizzanti gratuiti, da svolgersi all’interno della GB Software (una delle sedi di Zefiro formazione per la realizzazione del programma GOL).

“Il nostro scopo è quello di recepire le esigenze delle imprese e aiutarle a reperire persone che si vogliano spendere con passione, in questo caso, nel settore dell’informatica – ha spiegato Marcello Simonelli –. Sostanzialmente, aiutiamo le imprese nel recruiting di personale e nella formazione tecnica dei giovani candidati, così da renderli pronti all’inserimento in azienda. Siamo il punto di incontro tra domanda e offerta di lavoro”. Zefiro realizza quindi percorsi formativi mirati, della durata di circa tre/quattro mesi a cui poi seguirà uno stage in azienda di ulteriore tre mesi, con il rilascio dei relativi attestati di qualifica o certificazione delle competenze. Il tutto completamente gratuito grazie ai finanziamenti del programma Gol (Garanzia occupabilità lavoratori) della Regione Umbria, finanziato con i fondi del Pnrr. “Il programma Gol – ha chiarito Christian Simonelli – offre una serie di misure che hanno l’obiettivo di sostenere l’occupabilità delle persone, attraverso formazione e riqualificazione. È rivolto ai disoccupati per favorire l’innalzamento delle competenze a livello digitale in un contesto che è sempre più dinamico”.

Chi vorrà aderire al progetto sarà seguito personalmente da tecnici specializzati della GB Software e dai formatori qualificati dell’agenzia Zefiro, all’interno della sede dell’azienda nella zona industriale di Montone. Al termine del corso non si è vincolati alla GB Software. La GB Software, però, è in prima fila nella ricerca di figure professionali quali programmatori, progettisti di software, web designer & content creator, sistemisti informatici, tecnici marketing e delle vendite. “Oltre il 90 per cento dei nostri collaboratori – ha specificato Bagiacchi – sono assunti con contratti a tempo indeterminato. Applichiamo contratti nazionali di categoria con ampie possibilità di crescita e carriera all’interno dell’azienda”.

Per informazioni è possibile contattare Zefiro ai numeri 075.8042416 e 328.6562717 e all’email info@zefiro.org.