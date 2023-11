Alcol e droga alla guida, sei denunciati durante i controlli in Alto Tevere

I Carabinieri della Compagnia di Città di Castello e della Stazione di Umbertide hanno effettuato un vasto servizio di controllo per contrastare le violazioni al codice della strada, con particolare attenzione alle condotte di guida pericolose ed in particolare alla guida sotto l’effetto di alcol e all’uso delle sostanze stupefacenti.

Durante i controlli operati nel centro abitato di Città di Castello sono stati denuncia per guida in stato di ebbrezza un 34enne siciliano controllato alla guida di una grossa berlina e trovato con un tasso alcolemico due volte superiore al limite consentito; un 35enne valtiberino, controllato alla guida di una piccola utilitaria, con un tasso alcolemico di tre volte superiore al limite consentito; un 44enne tifernate, controllato alla guida di una piccola berlina e risultato anch’egli con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito.

Successivi controlli operati nel centro abitato di Umbertide hanno invece permesso di denunciare una 62enne straniera, ma residente da lungo tempo in quel centro, trovata alla guida di una piccola utilitaria con un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite consentito.

Per le quattro persone è scattato anche l’immediato ritiro della patente di guida.

Alla periferia di Città di Castello i militari del Radiomobile hanno fermato e controllato, a bordo di una piccola utilitaria, due giovani 19enni provenienti da un paese subito dopo il confine toscano, trovati in possesso di complessivi 40 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in dosi, oltre a materiale per il confezionamento.

La sostanza rinvenuta è stata sottoposta a sequestro mentre i due giovani sono stati denunciati in stato di libertà per detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio.