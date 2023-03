Umbertide, terremoto: Carizia sarà ascoltato in Seconda commissione In Regionale

“Nella seduta straordinaria di ieri la Giunta Tesei ha dato avvio alle procedure per la richiesta dello stato di emergenza in seguito al sisma dello scorso 9 marzo e la Lega, grazie all’intervento dell’onorevole Riccardo Augusto Marchetti, si attiverà presso il Governo nazionale al fine di velocizzare l’iter burocratico”. Lo dichiarano i consiglieri regionali leghisti Valerio Mancini (presidente della Seconda commissione) e Manuela Puletti.





“Anche l’Assemblea legislativa – spiegano - farà la sua parte. Venerdì 17 marzo nel corso della seduta della Seconda commissione, competente in materia di ricostruzione post-sisma, avremo in audizione il sindaco di Umbertide Luca Carizia e l’assessore regionale Enrico Melasecche. Sarà un’occasione importante per avere un quadro ancor più dettagliato della situazione che sta emergendo in seguito ai sopralluoghi a Umbertide, Pierantonio, Monte Corona e Pian d’Assino. Gli esperti stanno proseguendo con la verifica della stabilità degli edifici ed è emerso uno scenario di grande criticità sociale e abitativa, soprattutto nelle frazioni più colpite. Stando a una prima stima è possibile che al termine dei controlli saranno circa cinquecento le abitazioni inagibili. Oltre alle attività commerciali - proseguono Mancini e Puletti - ad oggi sono circa 200 i posti letto allestiti grazie al lavoro della Protezione Civile regionale e comunale, col prezioso contributo di centinaia di volontari, e tutti gli sfollati hanno ricevuto accoglienza e pasti. Collaboreremo ad ogni livello istituzionale e faremo tutto ciò che è necessario affinché i cittadini possano tornare presto nelle loro case e le aziende riprendano a lavorare”.