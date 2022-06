Umbertide, lavori Umbra Acque: rubinetti a secco. Ecco dove e quando

Interventi "di manutenzione straordinaria" sulle condotte idriche di Umbertide. Umbra Acque annuncia le opere che interesseranno il territorio dalle 22 di giovedì 9 giugno alle 6 di venerdì 10 giugno.

''L'erogazione idrica – si legge in una nota – verrà sospesa in via Morandi; via Pertini; via Tiberina; via Portella della Ginestra; via Primo Maggio e nelle zone di Pierantonio; Borgo Baraglia e Pian d'Assino''.

Gi addetti evidenziano che che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.

''L’azienda – conclude la nota - resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 250 445''.