Umbertide, anche gli esperti dei Vigili del fuoco in via Morandi

Sono arrivati anche gli specialisti del nucleo Nbcr (nucleare - biologico - chimico – radiologico) dei vigili del fuoco di Perugia insieme a u ulteriore mezzo da Perugia per l'incendio che ha devastato un capannone in via Morandi a Umbertide.

L'allarme è scattato intorno alle 10 di mercoledì 25 gennaio, quando alcune persone hanno notato una colonna di denso fumo nero uscire da quella che era prima un negozio di macchine agricole e adesso c'era una attività legata alla vendita di prodotti per la sicurezza sul lavoro.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del fuoco Città di Castello con 2 mezzi, poi in supporto sono arrivate altre 2 squadre dalla sede centrale di Perugia. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio. Il rogo, però, ha interessato anche l'appartamento superiore, tanto che è stato evacuato, con tre persone che sono al momento fuori casa.

Le fiamme hanno poi coinvolto anche il tetto del capannone, realizzato con materiale in Eternit. Da qui l'allarme: sul posto anche gli specialisti della Asl e i tecnici dell'Arpa.

Non si esclude che il sindaco non possa scrivere ordinanza proprio legata alla presenza di Eternit.

Una seconda casa è stata interessata, questa volta dal fumo, tanto che gli occupanti, tre persone tra cui un anziano, sono stati allontanati.