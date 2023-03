Umbertide, terremoto, Ascani: ''Dichiarare lo stato emergenza prima possibile''

"Il governo proclami al più presto lo stato di emergenza per dare risposte concrete e tempestive alle

popolazioni colpite dal terremoto che, la scorsa settimana, ha coinvolto alcuni territori umbri ed in particolare Umbertide e una parte del territorio di Perugia''. Così Anna Ascani (Pd), Vicepresidente

della Camera dei Deputati, che aggiunge: ''Come già richiesto dalle istituzioni locali e regionali e dai colleghi al Senato, è necessario unire le forze per dare un segnale di fiducia agli oltre 500 sfollati in attesa di risposte. A loro va la nostra piena solidarietà e a tutte le persone intervenute sul luogo dell'emergenza e impegnate nel sostegno alla popolazione un ringraziamento sincero".