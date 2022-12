Umbertide, vinto un milione di euro con il Gratta e Vinci 100X

Con un gratta e vinci da 20 euro, ha vinto un milione.

E' accaduto alla tabaccheria ''Il Quadrifoglio'' di Umbertide, in via della Repubblica, dove un ignoto giocare, qualche giorno fa ha acquistato il tagliando vincente della lotteria istantanea Gratta e Vinci 100x

I gestori dell'attività, Stefano Giulietti e la moglie Lorenza Tornesi, hanno saputo della vincita solo in queste ore.

Per ora bocche cucite su chi possa essere l'avventore che ha incassato la vincita da record. Si sa solo che ha comprato un solo biglietto e che non è stato “grattato” all'interno della tabaccheria di via della Repubblica.

“Passa tantissima gente ogni giorno da noi'' ha detto Giulietti.

A dare la notizia della ricchissima vincita è stato il sito ufficiale del “Gratta e vinci” e la tabaccheria attraverso la propria pagina Facebook.

“Faccio i miei più grandi complimenti al vincitore, se ripassa a trovarci ci fa soltanto un grande piacere”, conclude Giulietti che spiega come i tagliandi più venduti siano quelli da 3 e da 5 euro:

La fortuna non è la prima volta che bussa alla porta di alcuni umbertidesi. Un anno fa, con due euro giocati in una tabaccheria di Pierantonio, sono stati vinti 122mila euro al Lotto. Da non dimenticare la vincita da capogiro registrata nel lontano 1999, quando ancora c'erano le lire: 4 amici si accaparrarono, con un 5+1 al Superenalotto, circa 6 miliardi.