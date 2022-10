Umbertide, inaugurato l'Anno Accademico dell'Università della Terza Età

Si è svolta al centro socio-culturale San Francesco la cerimonia di inaugurazione dell'Anno Accademico 2022/2023 dell'Università della Terza Età di Umbertide.

All'evento hanno preso parte il presidente dell'Università della Terza Età di Umbertide Corrado Baldoni, il presidente nazionale emerito di UniTre Gustavo Cuccini, il sindaco Luca Carizia, la vicesindaco Annalisa Mierla e l'assessore alla Cultura Sara Pierucci.

L’apertura dell’anno accademico di UniTre di Umbertide ha visto la partecipazione di numerosi umbertidesi interessati alle iniziative programmate dall'associazione, confermando l'entusiasmo e la partecipazione nei confronti di questa realtà.

“Come Amministrazione teniamo molto all'Università della Terza Età di Umbertide e un particolare ringraziamento va al presidente Corrado Baldoni, al consiglio direttivo dell'associazione e agli associati per il grande impegno e per la voglia di conoscere e di continuare a essere curiosi”. Dal sindaco è stato fatto un ricordo commosso di Adriano Bottaccioli, una delle menti creative più brillanti di Umbertide scomparso ad aprile di quest'anno e che è stato uno dei fondatori dell'Università della Terza Età umbertidese e che ha rivestito il ruolo di direttore dei corsi della locale UniTre: “Oggi desidero ricordare Adriano Bottaccioli, un umbertidese vero che ha amato la nostra città e la sua comunità in maniera sincera, con grande abnegazione e spirito collaborativo di cui sentiamo la mancanza”.

“Cominciamo un nuovo anno accademico con immutato impegno ed entusiasmo, con proposte nuove e, crediamo, interessanti – ha affermato il presidente dell'Università della Terza Età di Umbertide, Corrado Baldoni – Contiamo su una folta presenza dei soci di UniTre e dei cittadini di Umbertide. In questa occasione ci sentiamo in obbligo di ricordare un amico che ci ha lasciato, un amico che con il suo contributo intelligente e fattivo, olte che con la sua innegabile competenza e la sua cultura, ci ha aiutato a proseguire nel nostro percorso, ovvero Adriano Bottaccioli a cui va il nostro pensiero di gratitudine e amicizia”. E' stato quindi ricordato che per rendere omaggio ad Adriano Bottaccioli presso la Rocca-Centro per l'arte contemporanea si svolgerà una mostra dedicata alla sua creatività e al suo legame con Umbertide che sarà inaugurata il 13 novembre.

“Il sapere – ha detto il presidente nazionale emerito dell'Università della Terza Età, Gustavo Cuccini – è quella fertile curiosità che ci aiuta a muoverci e a relazionarci. Questo è uno dei capisaldi di UniTre che punta molto sulla socializzazione la condivisione. E' veramente un orgoglio vedervi così tanti oggi all'inaugurazione dell'anno accademico. Questo dimostra un forte attaccamento della vostra comunità alla nostra associazione”.

Dopo i discorsi di apertura è avvenuta la presentazione agli associati e alla cittadinanza del nuovo consiglio di UniTre fatta dal presidente Baldoni che sarà composto da Sergio Magrini, Monica Cecchetti, Fausto Frati come nuovi membri e le conferme Chiara Ciarapica, Anna Salciarini e Maria Grazia Scapicchi.

E’ intervenuta poi il direttore dei corsi Maria Grazia Scapicchi che ha illustrato nel dettaglio il progetto formativo di UniTre per questo anno accademico anche evidenziato il rinnovato ruolo del sito di UniTre disponibile all'indirizzo www.unitreumbertide.it.