Umbertide, uova di Pasqua ai bambini ucraini da parte di Unitalsi

Uova di Pasqua ai bambini ucraini scappati dalla guerra che si trovano in città. E' l'iniziativa messa in campo dal gruppo Unitalsi di Umbertide per dare un minimo di normalità e di vicinanza in occasione delle festività pasquali ai 38 minori provenienti dall'Ucraina con i loro familiari che al momento sono presenti nel territorio comunale.

La consegna delle uova di cioccolata da parte dei volontari ai piccoli avrà luogo nella mattinata di domani (sabato 9 aprile) in piazza Matteotti a partire dalle 10.30.

Di seguito si ricordano le modalità per effettuare le donazioni rivolte alla popolazione ucraina.

Per quanto riguarda le donazioni di cibo, vestiti e beni di prima necessità (come ad esempio coperte, lenzuola, etc) è necessario prendere accordi con il centro Caritas di Umbertide che è ospitato presso la Parrocchia di Cristo Risorto. Il numero da contattare, per conoscere di quali beni ci sia bisogno, è il 392/0130350.

Possono essere effettuate donazioni di denaro attraverso versamenti al Comitato zonale della Croce Rossa (codice IBAN: IT33P0306921698100000008782) presso la filiale Intesa San Paolo di Città di Castello specificando come causale “Supporto Famiglie del territorio - Emergenza ucraina”. Per donazioni è disponibile anche l'IBAN IT21R0103038480000063165776 della Caritas Diocesana di Gubbio. E' possibile anche devolvere denaro presso la sede della Croce Rossa Italiana di Umbertide in via dei Patrioti 13 o la sede del Gruppo Comunale di Protezione Civile situata in via Pian di Botine 13 (è attivo il numero 379/1264613).