Umbertide, terremoto: i ragazzi della media tornano sopra i banchi

Si torna in classe.

Domani, mercoledì 15 marzo, gli alunni della scuola media di Pierantonio potranno ritornare

a scuola. Saranno ospitati nella Mavarelli-Pascoli di Umbertide. Lo spostamento di banchi, cattedre e lavagne è terminato nelle scorse ore. Sono 57 gli studenti delle tre classi di scuola media di Pierantonio che potranno studiare nell'edificio di via Montessori. Anche tutto il personale domani prenderà servizio a Umbertide, corpo docente e non docente.

''L'amministrazione – dicono dal Comune - ha ovviamente anche organizzato il trasporto scolastico in andata e ritorno e sarà certamente gratuito. Gli addetti del Comune sono anche al lavoro per allestire gli spazi della scuola materna di Pierantonio dove, si spera al più presto, potranno tornare a scuola gli studenti della scuola elementare, vista l'inagibilità dell'edificio di via Matteotti''.

Intanto, giovedì (16 marzo) la palestra del II circolo didattico di via Capitini sarà riconsegnata alla scuola per l'attività di educazione fisica e alle società sportive per l'attività agonistica.

Questa sera, martedì 14 marzo, per l'ultima notte la struttura rimarrà a disposizione degli sfollati per il pernottamento. Da domani sera, mercoledì 15 marzo, i 9 rimasti saranno trasferiti presso la palestra di Pierantonio, che rimane aperta come centro di accoglienza insieme alla struttura allestita dalla Protezione Civile a Pian d'Assino.