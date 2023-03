Umbertide, evacuate 30 persone, 4 palazzine e due appartamenti al momento non agibili

Quattro palazzine e 2 abitazioni sgomberate oltre ad un'azienda che presenta una trave lesionata. Per il momento ci sono circa 30 persone evacuate. E' il primo bilancio della scossa di terremoto di 4,4 gradi avvenuta a 7 chilometri ad est di Umbertide, registrata nel pomeriggio di oggi, seguita da altre repliche di minore intensità, con risentimenti nella piana di Gubbio, Pietralunga e nel territorio circostante. Le are evacuate sono in zona Pierantonio, Montecorona, Pian D'Assino, Umbertide Intanto il sindaco di Umbertide, Luca Carizia, con l'ordinanza numero 38, ordina ''La chiusura, nei giorni 10 e 11 marzo 2023, di tutte le scuole di ogni ordine e grado nonché dei servizi educativi della prima infanzia comunali e privati, delle scuole dell’infanzia, dei centri ricreativi/socio assistenziali, degli impianti sportivi comunali nel territorio comunale''.