Terremoto, sono 250 le persone senza casa: rilievo dello stato del campanile di Pierantonio tramite laser scanner

Dopo lo sciame sismico, nella zona del cratere risultano 787 interventi svolti dall’inizio del sisma, di cui 63 nella giornata odierna: risultano specificatamente 475 interventi per verifiche statiche e sopralluoghi tecnici, 211 per la messa in sicurezza di edifici dissestati e la rimozione di parti pericolanti, 100 per assistenza alla popolazione per il recupero di beni e merci da edifici lesionati.

Attualmente sono impegnati 45 Vigili del fuoco nell’area del cratere fra personale in turno ordinario e in straordinario tra cui 2 squadre MO.RECS per la valutazione esperta speditiva dello stato degli edifici.

Sono 249 le persone allontanate precauzionalmente dalle loro abitazioni da parte dei Vigili del fuoco.

Eseguito inoltre il rilievo dello stato del campanile di Pierantonio tramite laser scanner.