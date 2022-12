Umbertide, il 30 dicembre al Teatro dei Riuniti la presentazione del Calendario 2023 di Umbertide 

Il clima magico della presentazione della mostra “La Fratta di Adriano”, organizzata dall’Università della Terza Età, ha risvegliato negli anziani - d'anagrafe e di esperienza nella redazione del vecchio Lunario - il sacro fuoco che probabilmente non si era mai spento. Semplicemente, covava sotto la cenere. Insomma, l'avventura del calendario di Umbertide è ripartita. Con una consapevolezza diversa, ma la stessa voglia di tirare diritti, con immutato ardore goliardico: il ferro va battuto finché è caldo. Lo dimostra la temerarietà dell’obiettivo di sfornare addirittura il calendario del 2023, nonostante la disponibilità di nove giorni anziché dei nove mesi di una gestazione fisiologica.

Non per questo è stata una ripartenza in tono minore. La scelta di comporre un “collage” delle pagine delle edizioni passate, oltre che dettata dalla ristrettezza dei tempi è stata il modo concreto di riallacciare un discorso solo sospeso. Insieme a nuovi compagni di strada che hanno dimostrato lo stesso entusiasmo, spinti dalla stessa “umbertidesità”.

Dal cappello è uscito un caleidoscopio che rivisita un quarto di secolo di vita paesana e rende onore al lavoro di Adriano Bottaccioli, il pilota, e Amedeo Massetti, il motore. Il patrocinio provvidenziale dell’AVIS ha reso possibile la stampa.

È stata recuperata anche l’idea (risalente al lunario del 1993) di aggiungere tre giorni – 29, 30, 31 – al mese di febbraio, da assegnare in premio simbolico da parte della comunità ai benemeriti che ci hanno protetto con abnegazione dalla pandemia: gli operatori del Servizio Sanitario, della Protezione Civile, della Croce Rossa, del Gruppo Volontari Umbertide e delle Forze dell’Ordine.

La presentazione del Calendario si svolgerà presso il Teatro dei Riuniti, dalle ore 18 di venerdì 30 dicembre, con l’organizzazione dell’Accademia dei Riuniti.