Umbertide, sistemazione della strada provinciale di San Benedetto: il consigliere provinciale Giovanni Dominici si mobilita

Sistemare la Strada Provinciale di San Benedetto di Umbertide. A chiederlo mediante una interrogazione presentata alla presidente Proietti è il consigliere provinciale della Lega, Giovanni Dominici.

“La Strada Provinciale di San Benedetto – dice il consigliere leghista - rappresenta una arteria importante per il territorio umbertidese e che questa strada viene frequentata ogni giorno da molti cittadini e nei pressi della stessa sorgono numerose abitazioni. Lungo la strada oggetto dell'interrogazione, a seguito di precipitazioni a carattere temporalesco, si sono verificati disagi sia sull'asse viario che nelle proprietà circostanti, in particolar modo giardini privati. La soluzione ideale sarebbe realizzare un fossato posto ai bordi della suddetta strada per far defluire le acque piovane fino a un collettore già esistente e situato a 70 metri dai luoghi dove si verificati i disagi”.

“I cittadini residenti nella zona – evidenzia Dominici - hanno già chiesto misure per la messa in sicurezza della strada in maniera costante e che l'interrogante ha già presentato una lettera sul tema non ricevendo alcuna risposta dalla Provincia”.

Per questi motivi il consigliere Dominici ha presentato una interrogazione: “Per sapere se sono previste misure nel più breve tempo possibile per risolvere i problemi che affliggono la Strada Provinciale di San Benedetto. Confidiamo nella tempestività della Provincia affinché si risolva la questione”.