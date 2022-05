Umbertide, aperte le iscrizioni ai servizi scolastici comunali di mensa e trasporto

L'Ufficio Istruzione del Comune di Umbertide rende noto che sono aperte le nuove iscrizioni ai servizi scolastici comunali di mensa e trasporto per l’anno scolastico 2022/2023.

Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente on line, entro il 30 giugno 2022, con collegamento e registrazione al portale https://keyrefumbertideportal.opendoor.it/ già operativo per la consultazione della situazione contabile e per i pagamenti dei servizi educativi e scolastici comunali.

Le modalità per procedere alle iscrizioni ai servizi scolastici comunali sono disponibili nel portale dedicato.

L’iscrizione ai servizi è valida per l’intero anno scolastico. Le iscrizioni effettuate dopo tale termine saranno accolte con riserva e valutate sulla base della disponibilità di posti.

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento contattare l’Ufficio Servizi Scolastici mediante i seguenti recapiti: tramite telefono ai numeri 0759419224 o 0759419225 (dal lunedì al venerdì ore 8.30-13.30, il martedì e giovedì anche ore 15.30-17.30) oppure via e-mail all'indirizzo istruzione@comune.umbertide.pg.it.