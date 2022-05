Umbertide, posizionata la prima Ecoisola informatizzata

E' stata posizionata nel parcheggio di via Magi Spinetti, in centro storico, vicino alla casetta dell'acqua di Umbra Acque, la prima Ecoisola Informatizzata.



Questo innovativo servizio gestore del servizio di igiene urbana nel territorio comunale Gesenu in collaborazione con il Comune.



Il sistema di conferimento dei rifiuti tramite l'Ecoisola informatizzata è un servizio aggiuntivo a quello che è l’attuale servizio di raccolta differenziata presente a Umbertide e permette agli abitanti del territorio di conferire comodamente presso tali servizi le seguenti tipologie di rifiuto: carta, plastica, vetro e secco residuo.



Per l’utilizzo dell'Ecoisola bisogna inserire una apposita tessera che sarà distribuita ai cittadini all'interno di un lettore. L'utente dovrà avvicinarsi allo sportello desiderato e sfiorare con la mano il sensore posto al disotto dello stesso, attendendo l’apertura dello sportello.



Successivamente è previsto il conferimento del rifiuto all’interno dello sportello prescelto, facendo attenzione a non inserire rifiuti troppo voluminosi.



Terminato il primo conferimento, sarà possibile prenotare il successivo, avvicinandosi allo sportello desiderato e sfiorando con la mano il sensore. La chiusura di tutti gli sportelli e il completamento delle operazioni saranno comunicate tramite l'apposito pannello.



Ultimate tutte le questioni tecniche e informatiche, il Comune informerà sull'uso dell'Ecoisola e sulla consegna ai cittadini delle apposite card per accedere al servizio.



"Con l'arrivo della prima Ecoisola informatizzata, Umbertide si innova e guarda al futuro - dicono il sindaco Luca Carizia e l'assessore all'Ambiente Francesco Cenciarini - Con questo nuovo servizio l'obiettivo che si vuol raggiungere è quello di migliorare ancora di più il servizio di raccolta differenziata in tutto il territorio e di dare un maggiore impulso alla cultura del rispetto dell'ambiente. Prossimamente saranno divulgate le modalità di utilizzo della Ecoisola e gli orari di apertura del servizio".