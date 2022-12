Umbertide: riaperta la E45 in entrambe le direzioni tra gli svincoli bloccati giovedì sera

Dopo lo stop di una notte, questa mattina Anas (Gruppo FS Italiane) ha riaperto la E45 in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Umbertide e Umbertide Gubbio.

La chiusura si era resa necessaria nella serata di ieri (giovedì 15 dicembre) a causa dei dissesti sul piano viabile che si erano formati in seguito alle piogge di questi giorni in un tratto dove la circolazione è regolata a doppio senso di marcia su una carreggiata per lavori in carreggiata opposta. Si sono venute a creare, infatti, delle vere e proprie voragini dalle dimensioni importanti: circa 30-35 centimetri di profondità, con una larghezza che supera i 60 centimetri. Le grosse buche vengono piano piano riempite dall'acqua piovana, che ha battuto la zona dell'Altotevere tutto il pomeriggio di ieri, rendendole praticamente invisibili agli occhi dei guidatori. I conducenti delle vetture, così, non vedendole ci passano sopra, provocando danni all'auto e alla strada. Come è accaduto a una decina di mezzi.

Durante la notte le squadre Anas hanno eseguito gli interventi necessari a ripristinare la transitabilità a doppio senso di marcia su una carreggiata.