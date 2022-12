Umbetide, “Presepe d'Autore” arriva alla sua terza edizione

Una intera mostra tutta dedicata a una antica tradizione come quella del Presepe e allestita in modo alquanto originale con quadri di artisti che invadono tutta la centralissima via Garibaldi. E' infatti in corso fino al 7 gennaio la terza edizione di “Presepe d'autore” grazie all'estro di 38 artisti e di 40 opere affisse alle pareti degli storici palazzi della via facendola diventare un vera e propria galleria a cielo aperto.

Tanti gli artisti umbertidesi presenti ai quali si aggiungono altri che provengono da Cuneo, Perugia, Montefalco, dalla marchigiana Fermignano, Città di Castello e addirittura c'è una pittrice che viene direttamente dagli Stati Uniti, più precisamente dal Maine. Ognuno di loro ha rappresentato la Natività in modi e colori diversi, con tecniche uniche nel loro genere: dalla cartapesta all'acrilico, dal collage, alla pittura a olio fino alla scultura in ferro battuto e un quadro realizzato da ben quattro pittori.

Questi i nomi degli artisti che vedono le loro opere in mostra sui muri dei palazzi storici presenti lungo la via: Simona Costa, Vera Tamburini, Lorenzo Ceccarelli, Martina Monini, Ivano Puletti, Vittorio Picchio, Debora Marinari, Giacomo Pucci, Paola Suvieri, Giuliana Baldoni, Massimo Fusconi, Andreina Vannuzzi, Sandro Epi, Antonio Renzini, Laura Rossi, Elena Freddio, Angela Greco, Valeria Andreani, Simona Fumanti, Matteo Ciampica, Sergio Pergolini, Lorenzo Luchetti, Francesca Matteucci, Mirko Guardabassi, Paola Panzarola, Fabrizio Capaccioni, Lucia Bonucci, Giada Sonaglia, Kathleen Mack, Fu.Bo. Club, Vittorio Guerri, Silvia Paradisi, Posy Abbot, Fabio Fondacci, Daniela Damiani, Eleonora Pintani, Palmiro Fondacci, Filippo Bonucci.

Quest'anno c'è una novità assoluta, con la tradizione che va di pari passo con l'innovazione. E' scattato infatti “Selfie d'Autore”. Chiunque può fare un selfie accanto al quadro che di più lo ha emozionato e inviarlo al numero 3338412922 per un finale a sorpresa.

“E' una rassegna pittorica unica nel suo genere che quest'anno è arrivata alla sua terza edizione – dice Franca Fodaroni, ideatrice della mostra – E' un onore per me, che da anni disegno e realizzo gioielli, aver dato il via e visto crescere questa mostra in un luogo come Umbertide che ha visto grandi artisti a livello internazionale come Leoncillo Leonardi, Corrado Cagli e Dante Baldelli. E' un appuntamento in crescita esponenziale, tanto che la sua presenza ha fatto passare le nostalgia delle luminarie. Un ringraziamento va a tutti gli artisti che hanno saputo cogliere il senso della mostra, l'Amministrazione Comunale per la sensibilità dimostrata, Confcommercio Umbertide per il sostegno dato, i commercianti di via Garibaldi per la collaborazione e tutti i cittadini per il rispetto e l'apprezzamento avuto”.

“La mostra 'Presepe d'Autore' è cresciuta di anno in anno e per questo è un orgoglio per tutta la nostra comunità vedere come stia diventando uno degli appuntamenti più importanti del Natale umbertidese – dice l'assessore alla Cultura Sara Pierucci – Un ringraziamento va alla signora Franca Fodaroni che ha ideato questa mostra unica nel suo genere e che è riuscita a coinvolgere di anno in anno un numero sempre più crescente di artisti e a tutti coloro che hanno preso parte alla loro mostra con la loro bravura. Quest'anno arriva anche l’iniziativa 'Selfie d'autore' per coinvolgere i più giovani e li avvicinarli alle iniziative della città”.