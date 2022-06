Umbertide, Pineta Ranieri e Bosco del Macchione rinnovati

Il momento tanto atteso è arrivato. Sabato 18 giugno alle 10 è fissata l'inaugurazione ufficiale della Pineta Ranieri e del Bosco del Macchione in seguito agli interventi di rigenerazione e di messa in sicurezza di tutta l'area, una delle più amate e frequentate dagli umbertidesi.

Alla cerimonia prenderanno parte il sindaco Luca Carizia, rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, l'assessore regionale ai lavori pubblici, Enrico Melasecche e dei rappresenti delle ditte che hanno eseguito gli interventi. La cerimonia sarà accompagnata dalle note della Banda Città di Umbertide diretta dal maestro Galliano Cerrini.



In primo luogo gli interventi nella zona hanno riguardato la messa sicurezza della Pineta, la piantumazione di nuovi alberi e un profonda pulizia del sottobosco da parte dell'Agenzia Forestale Regionale (Afor). In questo caso i lavori hanno avuto un importo di 105 mila euro.



Di conseguenza è stato riconfigurato il tracciato esistente in un unico percorso della lunghezza di circa un chilometro e mezzo e sarà previsto un nuovo ingresso sul lato sud in corrispondenza di via Martiri delle Foibe.



E' stato quindi consolidato l'argine alla destra del fosso Rio e sono stati realizzati nuovi attraversamenti dei vari tratti di fosso.



I tracciati sono stati ripristinati eliminando i tratti con pendenze elevate per garantire una maggiore fruibilità per tutti.



Il viale principale della Pineta è stato oggetto di un intervento di riqualificazione attraverso la realizzazione di una linea di pubblica illuminazione per rendere più sicura la fruizione nelle ore serali.



E' stato inoltre eseguita una nuova linea di acquedotto, allacciata alla rete idrica comunale, con la realizzazione di due fontanelle pubbliche. Infine, sono stati sostituiti tutti gli arredi.

Per questi interventi sono stati stanziati 181 mila euro dalla Regione Umbria.