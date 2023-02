Umbertide, colpo di scena: Pier Giacomo Tosti si candida a sindaco

Nuovo colpo di scena in vista delle amministrative: per la poltrona da sindaco scende in campo anche Pier Giacomo Tosti per LiberaIlFuturo.

Tosti, infatti, fa parte dell'attuale giunta comunale, dove ha le deleghe di: Bilancio, Programmazione economico-finanziaria, Entrate tributarie e patrimoniali

Trentottenne, è nato a Umbertide e dopo essersi diplomato presso il Liceo Scientifico ‘Leonardo Da Vinci’ di Umbertide, la professione di consulente assicurativo,

L'annuncio è arrivato, un po' a sorpresa, attraverso una nota della formazione politica a seguito di un incontro tenuta dalla ''associazione insieme ai rappresentanti della giunta e ai consiglieri comunali che fanno parte della stessa''.

Nella nota, dopo aver ricordato che LiberaIlFuturo rappresetia ''la principale forza civica della città e in quanto tale sentiamo la responsabilità di presentarci a questo appuntamento elettorale con una proposta concreta, vera, libera e slegata dai partiti, rivolta a tutti gli Umbertidesi'' e che ''Da quando l’ associazione è nata, si è sempre caratterizzata come forza responsabile, coerente nel mantenimento degli impegni e rivolta unicamente al bene della città e di tutto il suo territorio'' c'è il vero obiettivo, ovvero portare n questa campagna elettorale i valori che ci contraddistinguono, con l’obiettivo di far crescere e migliorare Umbertide''.

Da qui l'annuncio: ''Ci proponiamo come autorevole guida politica e amministrativa e per questo in maniera unanime abbiamo assunto la decisione di mettere a disposizione della città la figura di Pier Giacomo Tosti come Sindaco di Umbertide – hanno scritto, aggiungendo- Negli anni da amministratore, prima da giovanissimo consigliere comunale e poi da assessore, Pier Giacomo Tosti ha gestito tanti e delicati aspetti della vita amministrativa umbertidese, occupandosi in particolar modo per quasi dieci anni della gestione del bilancio comunale e acquisendo nel tempo tutte le competenze e le conoscenze necessarie per poter oggi guidare al meglio la nostra comunità, facendola crescere e proiettandola verso un nuovo ruolo da protagonista all'interno dello scenario regionale''.

A questo punto sono tre i candidati alla poltrona di sindaco a Umbertide: oltre all'attuale primo cittadino Luca Carizia, c'è Federico Rondoni (Corrente) e Pier Giacomo Tosti (LiberaIlFuturo).