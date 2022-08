Umbertide, il consigliere regionale della Lega Umbria, Manuela Puletti, annuncia un'interrogazione per fare chiarezza sulla vicenda del Pronto soccorso

"L'annuncio di una chiusura improvvisa e repentina del pronto soccorso di Umbertide in un momento storico particolare è al quanto anomalo, seppur nel pieno rispetto della Legge - precisano Puletti e Mancini - Ricordo infatti gli atti in consiglio regionale e i vari passaggi fatti dall'assessore Coletto in assemblea cittadina, in cui si rassicuravano gli umbertidesi sulla non chiusura del pronto soccorso, un capitolo archiviato già da tempo grazie al lavoro del sindaco Luca Carizia e della Giunta Regionale e dei consiglieri regionali. Poi all' improvviso, in un momento particolare della vita politica nazionale tornano i rumors dentro al nosocomio e legittimamente torna anche la paura dei cittadini per un presidio che come Lega difenderemo sempre e in ogni sede.

Ci chiediamo quindi, ed è questo l'obiettivo dell'interrogazione, cosa sia realmente successo, come e perché si siano diffuse notizie che hanno creato preoccupazione fra gli utenti dell'ospedale umbertidese, da dove è partita la segnalazione che ha generato un allarme inutile e inopportuno quando la politica era tutta compatta sulla non chiusura, dagli amministratori locali, ai consiglieri regionali fino all'assessore Coletto e alla Presidente Tesei. Serve chiarezza, per capire se c'è una responsabilità e di chi eventualmente è, perché con la salute dei cittadini non si gioca e se qualcuno ha sbagliato è giusto che si assuma le sue responsabilità e vengano presi dei provvedimenti"