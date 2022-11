Umbertide, nel Comune c'è una nuova centenaria: è la signora Bruna Massetti

C'è una nuova centenaria nel Comune di Umbertide. Si tratta della signora Bruna Massetti, che proprio questa settimana ha tagliato il traguardo del primo secolo di vita.

La signora Bruna è nata il 15 novembre 1922 a Montecastelli dove vive da sempre. Da giovane inizia a lavorare nei campi di tabacco, in seguito come operaia in una azienda di confezioni ed infine ha prestato il suo aiuto nel forno della frazione fino all’età di 78 anni.

Nel 1946 si sposa con Annibale Governatori e dal loro matrimonio nasce il figlio Giuseppe. La signora Bruna è sempre stata in movimento, nel cercare funghi, asparagi, coltivare l'orto di casa e nel cucinare per tutta la famiglia e nelle feste del paese.

Fino all'età di 85 anni si è sempre spostata in sella alla propria bicicletta. Molto legati a lei sono i nipoti Gianluca e Fabio, ai quali si aggiungono pure i pronipoti Gioele e Gabriele e la nuora Filomena. Vive tutt'ora da sola ed è completamente autonoma, circondata dal tanto affetto dei suoi cari.

Per festeggiare questo giorno speciale, il sindaco Luca Carizia ha consegnato alla signora Bruna una pergamena celebrativa nella sua casa di Montecastelli portandole l'augurio di tutta la comunità umbertidese.

La signora Bruna Massetti è la settima cittadina umbertidese nell'elenco dei centenari e ultracentenari residenti nel territorio comunale.