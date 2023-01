Umbertide, è morto don Gerardo Balbi

Una intera diocesi in lutto. E' quella di Umbertide, che ieri sera (martedì 10 gennaio) ha perso all'età di 80 anni don Gerardo Balbi: era il vicario parrocchiale nella parrocchia di Cristo Risorto a Umbertide.

Una persona dalle mille attività: diplomato in pianoforte, ex docente di Musica alle scuole medie, concertista alla fine degli anni '90 ha lasciato tutto per entrare in seminario. Ordinato il 28 giugno del 1997, è stato vicario parrocchiale di Cristo Risorto ed è stato anche parroco di Camporeggiano, oltre che avere un ruolo come Vicario zonale nell'area di Umbertide.

Insieme al suo forte impegno parrocchiale, ha ricevuto anche incarichi di vertice in Radio Rcc-In Blu, don Gerardo Balbi ha continuato la sua attività da musicista: ha effettuato tanti concerti in tutta Italia ed è stato l'anima di tante manifestazioni musicali che ne richiedono la presenza.Nel 2012 per la sua attività è stato anche invitato dal Pontificio consiglio per la pastorale sanitaria a Roma, per partecipare ad un convegno mondiale sul tema “Privi della vista”: il parroco umbetidese è stato al centro dell'incontro e aveva rilasciato diverse interviste sia alla televisione vaticana, che ad emittenti americane che hanno realizzato un servizio, diffuso poi nel mondo.

La camera ardente si tiene oggi (mercoledì 11 gennaio) a partire dalle 14.30 a Cristo Risorto, Rosario alle 21 e funerali domani (giovedì 12 gennaio) alle 15 sempre a Cristo Risorto