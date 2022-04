Umbertide, all'Abbazia di Montecorona il concerto “Per la Pace e la Libertà”

Si intitola "Per la Pace e la Libertà" ("Za Myr i Svobodu" in lingua ucraina) il concerto di beneficenza, promosso dal Chorus Fractae Ebe Igi e patrocinato dal Comune di Umbertide e dall'Associazione Regionale Cori dell'Umbria (Arcum), che viene prodotto da diverse realtà musicali della città e dal territorio, tutte unite dall'intento di aiutare le vittime della guerra in Ucraina.

Sabato 23 aprile alle 21 all'Abbazia di Montecorona la Banda Città di Umbertide diretta dal Maestro Galliano Cerrini, l'Orchestra Giovanile "I Concertisti" diretta dal Maestro Gianfranco Contadini, la soprano Alessandra Benedetti, il Chorus Fractae "Ebe Igi" (promotore dell'evento) e il Coro Gospel Altotiberino diretti dal Maestro Paolo Fiorucci e il Coro "Città di Piero-Domenico Stella" di Sansepolcro diretto dai Maestri Bruno Sannai e Paolo Fiorucci, daranno vita a un ricco e assortito programma musicale.

I tre cori saranno accompagnati al pianoforte e organo digitale dal Maestro Lorenzo Tosi.

Sarà un vera e propria riscoperta del lavoro di queste importanti realtà musicali locali che dopo la pandemia tornano a diffondere le loro note armoniose; il tutto si unisce al nobile scopo dell'iniziativa.

Infatti saranno raccolte offerte da devolvere al Comitato di Zona della Croce Rossa per supportare le famiglie ucraine presenti nel territorio.

Il concerto vuole portare un grande messaggio di pace, con tanti artisti all'interno dell'Abbazia, che vogliono ricordare l’urgenza di fermare le violenze che da settimane colpiscono la popolazione dell’Ucraina, sensibilizzando tutti al dialogo e alla cooperazione per una costruzione costante della pace.