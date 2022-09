Umbertide, sabato taglio del nastro per la nuova scuola dell'infanzia “Marcella Monini”

Sabato 1° ottobre, alle ore 10.30, è fissata l'inaugurazione della nuova scuola dell'Infanzia “Marcella Monini” in seguito ai lavori di demolizione e ricostruzione che hanno portato alla creazione di un fondamentale presidio per la crescita e l'educazione dei più piccoli, dedicato alla mamma coraggio Medaglia d'Oro al Valor Civile della Presidenza della Repubblica Italiana, che sacrificò la propria vita nel 2008 per salvare i propri figli.

Alla cerimonia prenderanno parte il sindaco Luca Carizia, la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, il prefetto di Perugia Armando Gradone, il direttore dell'Ufficio scolastico regionale Sergio Repetto e la dirigente scolastica del II Circolo “Di Vittorio” Raffaella Reali e rappresentanti delle ditte che hanno eseguito i lavori. La cerimonia sarà accompagnata dalle note della Banda Città di Umbertide diretta dal maestro Galliano Cerrini.

La cittadinanza è invitata a partecipare.