Umbertide, l'atleta pluridecorato Michele Milli alla ricerca di una palestra

Arrivare agli europei ma senza un luogo stabile dove allenarsi. E' la storia di Michele Milli, trentasettenne non vedente, tesserato per Kodokan Judo Fratta e pluricampione di judo, convocato per la nazionale italiana al Grand Prix di Coppa del Mondo a Nur Sultan in Kazakhstan, in prospettiva degli Europei, in programma dal 2 al 9 settembre, ma soprattutto in previsione delle Paralimpiadi Parigi 2024.

Milli è ancora alla ricerca di una palestra dove allenarsi con continuità e nella maniera migliore. Adesso si allena in uno spazio che ha realizzato sotto casa, qualche volta in una sala di pilates in via Martiri della Libertà e una volta la settimana va a Montone.

La sua società i Kodokan Judo Fratta avrebbe l'uso della palestra sotto le tribune dello stadio Morandi, ma ci sarebbero dei problemi di non facile superamento.

Milli che si è allenato anche stamattina, giorno di Pasquetta afferma: ''Tante promesse, ma nessun atto concreto''.

Mirco Diarena, allenatore del Kodokan, società in cui è tesserato l'atleta: ''Per Michele è un momento difficile, hanno modificato le categorie di peso, insieme ai tecnici della Nazionale stiamo valutando cosa fare. Comunque Michele è super motivato anche perché c'è molto interesse nei suoi confronti. Ha cominciato da 7-8 anni, quindi partiamo più indietro, ma negli ultimi tempi ha fatto progressi fisici impressionanti''.