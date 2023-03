Umbertide, terremoto, Marchetti: ''Mi attiverò per superare la burocrazia''

''Mi attiverò presso il Governo cosicché la burocrazia venga risolta in tempi brevi''.

Parola del deputato leghista, Riccardo Augusto Marchetti, che ricorda come '' La Giunta Tesei ha avviato le procedure per la richiesta dello Stato di Emergenza in seguito al sisma che giovedì 9 marzo ha colpito Umbertide, Pierantonio, Montecorona e PianDAssino''.

Nel documento l'esponente del Carroccio ha evidenziato come '' La Giunta Regionale già venerdì scorso ha deliberato un impegno economico immediato per intervenire subito. Secondo una prima stima, alla fine dei controlli, che sono ancora in atto, potrebbero risultare circa cinquecento i cittadini con abitazioni non agibili, oltre alle attività commerciali presenti in loco. Sono in contatto costante con il Sindaco di Umbertide Luca Carizia, con la Governatrice Donatella Tesei e con esponenti del Governo nazionale e faremo ciascuno la nostra parte affinché arrivi da Roma il sostegno necessario in tempi brevi e negli edifici valutati a rischio i lavori partano quanto prima''.