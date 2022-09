Umbertide, pensionato si sente male in centro, giovane mamma lo salva

Salvato da una mamma che era a spasso con il proprio figlio. E' accaduto nel tardo pomeriggio di ieri (martedì 5 settembre), nel centro storico di Umbertide.

La ragazza, ha soccorso un pensionato che si è riverso a terra dopo un malore. Dopo aver capito cosa fosse accaduto, la giovane non si è persa d'animo.

La donna, di appena 29 anni, ha iniziato subito le pratiche per il massaggio cardiaco, operazione che ha imparato in alcuni corsi che aveva frequentato, fino all'arrivo dell'ambulanza. Il 118 ha poi trasportato l'uomo in codice rosso all' ospedale di Perugia.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia municipale. L'uomo è in condizioni gravi ma stabili.