Umbertide, un milione e 200mila euro per la scuola primaria "Anna Frank" della frazione di Verna

Dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) arrivano altri importanti investimenti per il territorio comunale di Umbertide.

Dopo i 5 milioni di euro ottenuti per quanto riguarda i progetti di rigenerazione urbana, il Comune di Umbertide è rientrato all'interno della graduatoria regionale per l'edilizia scolastica appartenente alla Componente 1, Missione 4 del PNRR.

Il Comune risulta quindi beneficiato di 1 milione e 200mila euro che consentiranno dei lavori di riqualificazione presso la scuola primaria "Anna Frank" della frazione di Verna.

Nel progetto presentato dal Comune sono inseriti il miglioramento sismico dell'istituto scolastico, l'adeguamento energetico della scuola attraverso la sostituzione di nuovi generatori di calore, la coibentazione del solaio, la sostituzione di tutti gli infissi e la realizzazione di un impianto fotovoltaico.

"Arriva un’altra bellissima notizia per il nostro Comune - dicono il sindaco Luca Carizia e l'assessore ai Lavori pubblici e Istruzione, Alessandro Villarini - Grazie al piano di riqualificazione delle scuole del PNRR ci è stato concesso un finanziamento di 1.200.000 euro per realizzare un grande intervento presso la scuola 'Anna Frank' di Verna, che si aggiunge ai lavori su altri edifici scolastici che stanno interessando e che interesseranno il capoluogo e le frazioni. La nostra Amministrazione sta sviluppando e portando avanti una stagione di investimenti pubblici importante, con una particolare attenzione all'edilizia scolastica da sempre per noi una priorità assoluta. Siamo riusciti ad intercettare importanti risorse e in tal senso proseguiremo il nostro impegno".

Il 1 milione e 200mila euro per la "Anna Frank" di Verna si aggiunge ai numerosi interventi sulle altre scuole del territorio. Sono in fase di ultimazione i lavori per la costruzione della nuova scuola dell'infanzia "Marcella Monini" e sono in fase di realizzazione gli interventi di ristrutturazione della scuola primaria che sorge nella frazione di Niccone.

Insieme a queste ne verranno rifatte altre due, ovvero le scuole dell'infanzia di Calzolaro e di Montecastelli.

Infine, per quanto riguarda la costruzione del nuovo asilo comunale che sorgerà sempre in via Morandi, risulta finanziata e coperta da contributi nell'intero importo di 2.495.000 euro.