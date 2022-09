E45, uscita Umbertide nord chiusa dalle 8.30 alle 20 di mercoledì 14 settembre

Ancora lavori sulla E45. Anas, infatti, comunica che a partire dalle 8.30 fino alle 20 di mercoledì 14 settembre, lo svincolo della E45 dell'uscita Umbertide Nord resterà chiuso per una ispezione al viadotto "Reggia". Per chi proviene da direzione Cesena, le uscite consigliate per arrivare a Umbertide sono quelle di Montone o Umbertide-Gubbio.