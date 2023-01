Umbertide, nuovo sopralluogo nella palazzina incendiata

Si sono concluse oggi le operazioni di bonifica per l'incendio che ha distrutto una palazzina in via Morandi a Umbertide.

Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 6 gennaio, c'è stato un nuovo sopralluogo dei carabinieri della compagnia di Città di Castello, con i tecnici di Arpa e gli specialisti del NIA (Nucleo Investigativo Antincendio) dei Vigili del fuoco di Perugia.

Obiettivo: ricostruire cosa sia accaduto ieri mattina quando lo stabile è stato interessato dal fuoco.

Adesso c'è da trovare il punto di innesco, le cause e i motivi della veloce propagazione, con i magistrati di Perugia che hanno aperto un fascicolo per fare piena luce.

Intanto, nel pomeriggio è stata riaperta al traffico via Morandi.