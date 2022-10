Umbertide, successo per il Family Day organizzato da Terex

Una giornata dedicata alla famiglia, un momento di condivisione, divertimento e partecipazione.

È questo il senso che Terex ha voluto dare al Family Day, un giorno speciale in cui l’azienda ha aperto le porte alle famiglie dei dipendenti domenica 2 ottobre.

Elemento cardine della giornata è stato il “factory tour”, una visita agli stabilimenti attraverso cui il senior director Francesco Aiello ed i suoi collaboratori hanno guidato i partecipanti all’interno delle linee di produzione, illustrando tutto il percorso che dalla fornitura dei materiali porta al macchinario pronto per la consegna al cliente.

Terex è un’azienda leader mondiale nei macchinari per l’industria delle costruzioni e ad Umbertide concentra la produzione di piattaforme per il lavoro in altezza con marchio Genie.

Figli e familiari hanno così avuto modo di visitare il luogo di lavoro dei propri cari e partecipare ad attività speciali a loro dedicate, con intrattenimento musicale e laboratori per i bambini.

L’altissima partecipazione conferma il forte senso di appartenenza dei dipendenti all’azienda, da sempre attenta alle politiche per la famiglia, al welfare aziendale, alle iniziative di solidarietà e sostegno sociale, come testimonia la partecipazione di associazioni di volontariato ed onlus quali Avanti Tutti, Fondazione ANT, Protezione Civile e Croce Rossa Italiana. Anche il sindaco Luca Carizia ha voluto portare i suoi saluti ai partecipanti all’evento, rimarcando l’importanza che l’azienda ha per il territorio e per le famiglie di Umbertide.