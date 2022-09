Umbertide, elezioni politiche del 25 settembre: 11.840 elettori chiamati alle urne

Sono 11.840 (5.733 donne e 6.107 uomini) gli elettori residenti a Umbertide che domenica 25 settembre sono chiamati alle urne per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Le operazioni di voto si svolgeranno nella sola giornata di domenica 25 settembre dalle 7 alle 23. nelle 19 sezioni elettorali (oltre al seggio speciale attivo presso l'ospedale) allestite sul territorio comunale.

In occasione delle elezioni del 25 settembre, si ricorda che il seggio numero 9 ospitato presso la scuola di Niccone è trasferito presso la scuola dell'infanzia di Molino Vitelli. Inoltre il seggio numero di 13 di Calzolaro è trasferito dalla scuola dell'infanzia al Cva della frazione. Gli elettori dei seggi 6, 7 e 8 (che normalmente votano alla scuola dell'Infanzia “Marcella Monini” in via Morandi), dovranno recarsi a votare presso la scuola media “Pascoli”. Il seggio più numeroso è il n. 1, scuola primaria Di Vittorio, con 983 aventi diritto al voto, mentre il più piccolo è il seggio di Preggio (sezione n. 14) con 162 iscritti.

Aperture ufficio elettorale Gli elettori dovranno presentarsi al proprio seggio con la tessera elettorale, indispensabile per esercitare il diritto di voto, e un documento di identità o riconoscimento valido. Si raccomanda di controllare per tempo la validità dei documenti e il possesso della tessera elettorale. È bene verificare se la tessera elettorale ha ancora spazi per i timbri o se sono esauriti, se è deteriorata o è stata smarrita.

Per ulteriori informazioni si potrà contattare l’ufficio elettorale, sito in Piazza Matteotti, che sarà aperto anche nei giorni di venerdì 23, sabato 24 settembre dalle 9 alle 18, domenica 25 settembre dalle 7 alle 23 anche per la stampa della tessera elettorale.

Contatti: Ufficio elettorale 075/9419212 075/9419246 mail anagrafe@comune.umbertide.pg.it.