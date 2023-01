Umbertide, per la festa degli 8 anni Aida Pia non vuole regali, ma donare cibo al Centro animali abbandonati di Pierantonio

Donare cibo al Centro animali abbandonati di Pierantonio. E' il regalo che Aida Pia ha chiesto a genitori, parenti e amici per il suo compleanno (in programma per domani, martedì 10 gennaio 2023), quando festeggerà 8 anni

La passione per gli animali la sensibilissima bambina l'ha sempre avuta: il padre Emiliano Palombi, umbertidese, lo sa bene e condivide. ''Aida Pia - dice - è una bambina diligente ed educatissima, ma quando per qualsiasi motivo incontra un cane o un gatto o qualsiasi altro animale,perde il controllo, diventa matta di gioia ed q quasi impossibile frenarla. Lei si precipita a chiedere, accarezzare e coccolare l’animale. Topo o ippopotamo non fa nessuna differenza per lei.

Da qui la letterina a Babbo Natale di Aida che ha chiesto al vecchietto vestito di rosso diventare famosa, attraverso i gesti che possano migliorare il nostro mondo, in particolare la cura e la salvaguardia dell’ambiente e la cura degli animali bisognosi''. Continua papa Emiliano.

Aida Pia è entusiasta di poter fare qualcosa di così importante per gli animali abbandonati del canile coinvolgendo i suoi compagni di scuola, di danza, nonché altri amici e parenti in questa raccolta cibo.

''Devo dire che i bambini hanno risposto positivamente – ha detto ancora il papà - e ci aspettiamo un discreto successo dell’iniziativa. Aida vorrebbe che il suo esempio venisse seguito da altri bambini». Il valore che l'iniziativa di Aida Pia ha per il Rifugio per animali abbandonati è testimoniato dal calore con cui i volontari stessi l'hanno accolta Le ragazze del centro saranno presenti al compleanno accettando con gioia il cibo raccolto''. Aida sarà nominata membro onorario del centro, una emozione grande per lei per i piccoli amici e per mamma e papà.

Di seguito un breve testo - appello dei volontari del rifugio:

“Randagi allo sbaraglio è una piccola associazione nata poco più di un anno fa ed opera nel territorio comunale per quanto riguarda la cura, la messa in sicurezza, la sterilizzazione e l'adozione di gatti randagi siti nel territorio. Inoltre collaboriamo con strutture che accolgono animali da compagnia e non solo i quali hanno bisogno di cibo, medicinali ed altro necessario al loro benessere. Siamo un gruppo di volontari che tramite alcuni eventi cerca di provvedere e di soddisfare i casi che ci si presentano. Cerchiamo di inserire nel nostro gruppo giovani e giovanissimi che hanno a cuore la tutela e il benessere degli animali. Cerchiamo di sensibilizzare la popolazione riguardo temi come sterilizzazione, abbandono, adozione”.