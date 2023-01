Umbertide, oggetti accatastati in aperta campagna: scatta la polemica

C'è anche una bici ormai dismessa, insieme ad attrezzi per carpentieri e tanto altro a Pacella, località nel comune di Umbertide. Qualcuno ha scovato quella che potrebbe essere una sorta di discarica abusiva. O un deposito non segnalato. Ci sono coppi sistemati in fila, la caldaia di un termosifone e pezzi di grondaia. Le immagini di tutti questi oggetti accatastati, realizzate da un uomo durante una passeggiata domenicale, hanno fatto subito il giro dei social, scatenando le ire degli umbertidesi. Ovviamente oltre a tanti commenti c'è anche chi chiede maggiori controlli