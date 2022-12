Umbertide, il 21 dicembre a Santa Croce il Concerto di Natale della Nuova Scuola Popolare di Musica

Mercoledì 21 dicembre alle ore 21, presso il Museo di Santa Croce, si terrà il consueto saggio-concerto natalizio della Nuova Scuola Popolare di Musica di Umbertide diretta dal Maestro Ivano Rondoni. Ad esibirsi saranno i giovani allievi e gli insegnanti delle classi strumentali di flauto, clarinetto, violino, canto, chitarra, batteria e pianoforte.

Verranno eseguite le più belle melodie tradizionali di Natale unitamente a pagine di musica classica di autori come Mozart, Beethoven, Schuman, Chopin. Non mancheranno canzoni di musica pop e rock. Come sempre, la serata, patrocinata dall'assessorato alla Cultura del Comune di Umbertide, ed organizzata dall'associazione Nuova Scuola Popolare di Musica che da oltre 40 anni è impegnata con grandi professionisti a diffondere l'educazione musicale nel nostro territorio. Sarà una grande festa di Natale all'insegna della bella musica. L'ingresso è aperto a tutti.