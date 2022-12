Umbertide presente alla mostra “Ceramicando”

E' presente anche Umbertide all'esposizione “Ceramicando”, la mostra di ceramiche d’arte visitabile presso la Sala Cannoniera della Rocca Paolina di Perugia fino al 6 gennaio.

All'inaugurazione hanno preso parte il sindaco Luca Carizia e l'assessore alla cultura, Sara Pierucci.

Cinque le opere provenienti dal Museo Rometti che fanno parte dell'allestimento della mostra: il vaso “La Pesca” di Corrado Cagli del 1930, la statuetta in ceramica “Suonatore” di Giovanni Ciangottini del 1933 facente parte della donazione Distrutti-De Santis, il piatto murale “L'Alzata” di Dante Baldelli del 1934, il vaso “Rondini” del 1930 e un servizio da rosolio del 1934.

La mostra è promossa dal comune di Deruta in collaborazione con la Strada della Ceramica in Umbria, con il comune di Perugia e ha il patrocinio della Regione Umbria e della Provincia di Perugia.

Questi i comuni che prendono parte alla mostra: Città di Castello, Deruta, Gualdo Tadino, Gubbio, Orvieto, Umbertide.

Le ceramiche umbertidesi sono anche tra le protagoniste della mostra “Di città in città sulla Strada della Ceramica in Umbria” in corso di svolgimento fino al 30 gennaio presso il Museo Regionale della Ceramica di Deruta. Sono infatti esposti il piatto murale di Dante Baldelli “Sirene” del 1935 e la statua “Salomè” di Mario Di Giacomo del 1931, quest'ultima creata con la particolare tecnica del “Nero Fratta”.