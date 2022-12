Umbertide, ubriaco alla guida provoca incidente: denunciato

Si era messo al volante con un tasso alcoli ben 4 volte superiore al limite, provocando un incidente. I carabinieri del Radiomobile hanno denunciato un 50enne extracomunitario per guida in stato di ebbrezza alcolica, in seguito a sinistro stradale. L’uomo infatti, alla guida della propria berlina, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori dalla sede stradale, fortunatamente senza arrecare danni ad altri mezzi o persone. Sottoposto agli accertamenti del caso, è risultato essersi posto alla guida con un tasso di oltre quattro volte superiore il limite. Per lui immediato ritiro della patente di guida e sequestro del veicolo ai fini della confisca.