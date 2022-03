Umbertide, due nuovi canestri per la palestra della scuola media “Mavarelli-Pascoli”

La palestra dalla scuola media “Mavarelli-Pascoli” può contare su due nuovi canestri da basket. La struttura è così tornata alla piena funzionalità dopo la rimozione dei due vecchi canestri sospesi al soffitto, presenti all'interno della palestra da decenni, con due nuovi certificati e omologati posti su basamento.

Inoltre la palestra è stata anche interessata dalla verniciatura delle righe campo gioco.

Per il montaggio dei nuovi canestri e per le operazioni di verniciatura l'ammontare complessivo è stato di circa 28 mila euro provenienti per intero da risorse del bilancio comunale.

“La palestra della scuola media 'Mavarelli-Pascoli' rappresenta una delle istituzioni sportive per eccellenza della nostra città – dice il sindaco Luca Carizia – Con queste operazioni è stato fatto un ulteriore miglioramento della struttura, interessata anni fa da lavori di efficientamento energetico, per dare una risposta concreta alle attivi tà sportive che hanno luogo al suo interno sia in orario scolastico che extra scolastico”.