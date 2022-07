Umbertide, il Consiglio alla prova del Bilancio: arriva l'ok per la variazione

Il consiglio comunale di Umbertide nella seduta di giovedì 28 luglio, ha approvato con i voti favorevoli della maggioranza e l'astensione dell'opposizione la salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio 2022/2024.

Come ha specificato l'assessore al bilancio, Pier Giacomo Tosti, i conti del Comune di Umbertide sono in ordine e quindi non sono necessari interventi straordinari di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Anche per l'annualità in corso la gestione del bilancio, a causa dell'emergenza sanitaria e degli aumenti dei costi di forniture di beni e servizi, richiede grande attenzione.

Sono state inoltre portate all'approvazione del Consiglio alcune variazioni, che principalmente riguardano la destinazione di risorse che l'ente aveva vincolato nel tempo proprio per affrontare le esigenze dell'annualità in corso.

Nello specifico sono stati destinati circa 250mila euro per far fronte agli aumenti di gas, energia elettrica e per i servizi scolastici (nello specifico quelli del trasporto e della mensa). Ulteriori 180mila euro sono stati destinati per la manutenzione di strade, scuole, impianti sportivi, cimiteri e aree verdi.

È stato inoltre recepito il contributo ottenuto dal Comune di Umbertide da parte del Ministero della Cultura per l'acquisto di libri in favore della biblioteca comunale per un importo di 8 mial 732,17 euro.

L'assessore ha reso noto che ad oggi l'indice di tempestività nei pagamenti è in miglioramento con l’Ente che continua a pagare le fatture in anticipo rispetto alla scadenza indicata.

Infine come ha sottolineato l'assessore alla data attuale nel corso del 2022, il Comune non ha mai fatto ricorso all'anticipazione di cassa.