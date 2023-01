Umbertide, grande successo per la prima edizione di “Befane tra i vicoli di notte”

E' stata un vero e proprio successo la prima edizione in assoluto dell'iniziativa “Befane tra i vicoli di notte”. Centinaia di bambini insieme ai loro genitori hanno letteralmente invaso il centro storico, muniti di torce e di lampade, per andare a scovare i nascondigli delle tante colleghe della Befana, la simpatica vecchietta che ogni mattina del 6 gennaio porta in dono le tradizionali calze con dolciumi ai più piccoli.

Circa 40 sono le befane che con il favore del buio si sono appostate in piazza Matteotti e nei vicoli circostanti come ad esempio via Spunta, via Cibo, via Alberti, piazza delle Erbe e via Grilli, luoghi in cui hanno scherzato e regalato caramelle ai bambini che non sono voluti mancare a questo appuntamento.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Umbertide, è stata organizzata dall'associazione commercianti “Don Chisciotte” che tramite la sua presidente Simona Baldi sottolinea la perfetta riuscita dell'iniziativa che ha visto la partecipazione di tanti umbertidesi e anche di visitatori provenienti dal Comuni limitrofi e già si è messa in moto per l'organizzazione della seconda edizione insieme ad altre iniziative per la primavera e per l'estate 2023.

I complimenti per l'ottimo riscontro che ha avuto l'evento vengono espressi dall'Amministrazione Comunale che si congratula con l'associazione “Don Chisciotte”, tutti i commercianti e i volontari che hanno dato il loro contributo per questo momento di gioia e di divertimento per i più piccoli e per le loro famiglie.

Gli organizzatori ricordano che è ancora aperta ancora la partecipazione al concorso dell'evento. Per tutti coloro che hanno fotografato in viso tutte le befane ci sono in palio 100 euro da spendere in qualunque negozio del centro storico. Gli scatti dovranno essere inviate alla mail donchisciotteumbertide@gmail.com.